CDC hace revelación sobre efectos de la vacuna COVID en mayores de 65 años

Los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) de Estados Unidos, órgano encargado de seguir de primera mano los datos y reportes generados alrededor del programa de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos, reveló que las dosis contra el coronavirus están haciendo que los adultos mayores ganen la batalla contra el virus.

Luego de que esa parte de la población se convirtiera por meses enteros en el principal blanco del COVID, ahora las cosas son muy distintas.

Gracias a la vacuna contra el coronavirus, que según reveló el propio presidente Biden, hasta el momento ya se han aplicado casi el 80% de los adultos mayores,con una o dos dosis,el 94% de los mayores de 65 años que se han inmunizado completamente tienen menos probabilidades de ser hospitalizados por complicaciones causadas por el virus.

Esa fue la revelación que hicieron los CDC, tras reportar que las vacunas COVID-19 tipo ARNm, como las de Pfizer-BioNTech y Moderna, están protegiendo de manera elevada a los adultos mayores, al compararlos con personas de la misma edad que no se han inmunizado.

Los CDC advirtieron que incluso aquellos ancianos que se han puesto tan solo una dosis de la vacuna, tienen un 64% menos de probabilidades de ser hospitalizados por problemas suscitados por el COVID.

La directora de los CDC, Rochelle P. Walensky, dio la buena noticia, y a través de un comunicado de prensa, que puedes ver aquí, insistió en la eficacia de las vacunas.

“Estos hallazgos son noticias alentadoras y bienvenidas para las dos terceras partes de las personas mayores de 65 años que ya están completamente vacunadas”, dijo la funcionaria. “Las vacunas COVID-19 son altamente efectivas y estos hallazgos del mundo real confirman los beneficios observados en los ensayos clínicos, evitando hospitalizaciones entre los más vulnerables. Los resultados son prometedores para nuestras comunidades y hospitales”.

La jefa de los CDC mencionó que el efecto positivo que la vacuna está teniendo entre los adultos mayores, evitará que Estados Unidos vuelva a momentos como los vividos el año pasado en pleno pico de la pandemia, cuando los hospitales no daban abasto para atender a miles de pacientes enfermos por COVID.

“A medida que nuestros esfuerzos de vacunación continúan expandiéndose, los pacientes de COVID-19 no abrumarán los sistemas de atención médica, dejando al personal del hospital, las camas y los servicios disponibles para las personas que los necesitan para otras afecciones médicas”, destacó la funcionaria federal.

Otro hallazgo importante es que se confirmó que la vacuna no logra efecto antes de dos semanas, como ya lo habían indicado estudios clínicos.

“No proporcionó protección a las personas que habían recibido su primera dosis menos de dos semanas antes. El cuerpo tarda dos semanas en formar una respuesta inmunitaria después de la vacunación”, agregó el comunicado de los CDC, donde se advirtió que constantemente están supervisando datos para sustentar los efectos positivos de la inmunización.

“Esta evaluación es una de las muchas evaluaciones de efectividad de la vacuna COVID-19 planificadas para evaluar los beneficios reales de las vacunas COVID-19. Los resultados de estas evaluaciones ayudarán a informar las decisiones de política de vacunas destinadas a salvar vidas y disminuir la enfermedad COVID-19 grave tanto como sea posible”, concluyeron los CDC, al tiempo que instaron a que todos los mayores de 16 años en el país se pongan la vacuna lo más pronto posible para estar a salvo.