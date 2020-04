CCOO y UGT consideran que las recomendaciones del Gobierno para la vuelta al trabajo son difíciles de aplicar

CCOO y UGT hicieron nuevamente un llamamiento para que las empresas y centros de trabajo que no estén en disposición de garantizar esas medidas de seguridad no reinicien su actividad .

Ambas centrales explicaron que la seguridad de los trabajadores no depende sólo de las condiciones en el puesto de trabajo, sino del desplazamiento al mismo, así como de los accesos . “Estas cuestiones son difíciles de definir en las negociaciones entre empresas y sindicatos, y por ello l as organizaciones sindicales estarán vigilantes a partir de mañana ”, indicaron.

