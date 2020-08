CCIAP pide al Gobierno acortar fechas de reaperturas

“Transcurrido este tiempo, la apertura no implica que todos los negocios abrirán de forma inmediata, puesto que la mayoría viven una estrechez financiera. Tomando en cuenta la experiencia del reinicio de las actividades previas, la gradualidad será obligada. No hace falta un cronograma tan espaciado ni más restricciones, por esto los principales gremios del sector privado han propuesto acortar las fechas y enmarcar dicho cronograma en el mes de septiembre”, sostiene la CCIAP en su comunicado.

