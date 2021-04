Cciap: ‘El país se encuentra frente a la oportunidad de poder hacer cambios profundos’

#CámaraOpina “La Presidencia de la CCIAP que termina, no sólo ejecutó a cabalidad estos objetivos; si no que, asumió los retos y, con la convicción de contribuir a sacar el país adelante en medio de la crisis” Jean-Pierre Leignadier, presidente CCIAP https://t.co/0r8DyYBG3f

