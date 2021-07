Cciap celebra el relanzamiento de la campaña cívica Respeta Mi Futuro

El rabino Gustavo Kraselnik, en representación del Comité Ecuménico e Interreligioso de Panamá, tomó la palabra para demostrar su apoyo a la campaña. “Respeta Mi Futuro tiene que ver con los jóvenes… el futuro se construye desde el presente. No podemos esperar un futuro distinto si nuestro presente no cambia”, dijo y recalcó en cuanto a la oportunidad que tiene la sociedad una vez se entre en etapa de reconstrucción y recuperación post pandemia.

