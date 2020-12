CCIAP apela a la conciencia ciudadana para frenar aumentos de casos de la Covid-19

Se resaltó que, hasta el momento, el país ha podido avanzar en una apertura asimétrica y gradual. “Sin embargo, la información presentada por las autoridades refleja relajamientos de la ciudadanía en reuniones sociales y encuentros fuera de la burbuja del hogar, que aún no nos podemos permitir. Una vez más, el panorama plantea desafíos exigentes que el país no podrá resolver sin la solidaridad, así como la participación decidida y comprometida de todos los panameños”, precisó la CCIAP.

You May Also Like