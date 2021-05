Cazan al hermano y representante de Sergio Ramos reunido con Monchi y se desatan los rumores: ¿vuelve al Sevilla?

A sus 35 años, Ramos considera que aún tiene margen para un contrato óptimo en un equipo de calidad. La cuerda con el Real Madrid está más que tensa, toda vez que él quería quedarse pero no bajo las condiciones que le ofrecen, y cada día que pasa juega en su contra: los blancos ya no le consideran imprescindible y menos con el alto coste de su ficha.

