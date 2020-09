Cazan a Luis Suárez leyendo las palabras de Bartomeu durante el Gamper

Sobre el propio delantero, Bartomeu había recordado que “es jugador del Barça y a partir de aquí no puedo decir nada más. Es de los jugadores más importantes del equipo y tiene contrato, no hay nada más que decir”.

El futuro de Luis Suárez sigue siendo uno de los temas que marcan la actualidad del FC Barcelona, ya que el uruguayo no cuenta para Ronald Koeman y su fichaje por la Juventus se complica por momentos. El delantero uruguayo es el primero en sentir la incertidumbre y por ello no deja de estar pendiente de las noticias sobre su club.

