Cazadores, los de antes | La Prensa Panamá

Me siento en la necesidad de advertir que este artículo no es apto para cazadores, gentes de armas ni aficionados al polígono. A quien sueñe con bajar palomas a escopetazos, le aconsejo que cambie de página, pues esta opinión podría herir su sensiblidad.

Me dispongo a hablar mal de los cazadores y todos los deportes que dependen de la habilidad de una persona para pegarle un tiro a algo. No incurriré en el grave pecado de la ingratitud y haré un reconocimiento histórico a esta actividad que permitió al Homo sapiens defenderse, alimentarse y dar de comer a sus hijos. Si no hubiera sido por los primitivos cazadores, que se enfrentaban a muerte contra bestias peligrosas, el hombre moderno no habría conocido la tranquilidad de sentarse oír música sin que un tigre le quite de un manotazo el i-Pod y la cabeza.

La vida era difícil en aquellos milenios, y quienes más dificultades afrontaban eran los cazadores. Armados de cuchillos de palo, cuerdas rudas, inteligencia y hambre, se las ingeniaban para poner trampas a sus víctimas y dar muerte a otras con exhibiciones de valor escalofriantes. Luego descuartizaban la pieza, la arrastraban a su cueva y allí la repartían con los demás al calor del fuego y sin chimichurris.

Me apena ver a los cazadores de hoy, que no comen para sobrevivir y matan por deporte. Para empezar, no fabrican sus propias armas, sino que las compran con tarjeta de crédito y luego se vanaglorían de ellas ante los amigos como si fueran fruto de su trabajo. Tampoco son armas que exijan fuerza, astucia ni valor. Solo piden músculos en el dedo que hunde el gatillo y un buen puesto en la jornada de caza, que también se compra en una agencia de turismo especializado.

Sigue el asunto de la ropa. Nuestros lejanos tatarabuelos usaban taparrabo en verano y se cubrían con pieles crudas en invierno, porque mataban animales para abrigarse con su piel. La ropa del cazador moderno sí. Hay tiendas que venden pantalones adornados con 20 bolsillos supefluos, chalecos deportivos, camisas a cuadros, botas dignas de expedicionarios amazónicas y chaquetas que pretenden recoger la tradición aristocrática de la caza innecesaria.

Los cazadores de antes salían de sus grutas antes del amanecer, para sorprender a sus presas, y recorrían a pie decenas de kilómetros por en medio de parajes inhóspitos donde, a poco que se descuidaran, podían dejar la vida. Los cazadores contemporáneos no corren más riesgos que el de una multa en la ciudad por usar el teléfono móvil indebidamente o un pinchazo de llanta en la carretera. Los levanta al alba un despertador electrónico, les tienen el desayuno caliente, los recoge un bus de la agencia promotora del safari, y los llevan hasta donde culminarán su hazaña. Esta no consistirá en trenzarse en sangriento combate con un puma, sino en esperar a que los empleados de la oficina asusten las palomas y aviven la espantada de los venados. Entonces se oirán voces, se encenderán luces y deberán apuntar y disparar.

Si fallan, no pasa nada: su familia comerá espaguetis esa noche.

Pero si aciertan, los demás mortales tendremos que soportar una o dos semanas de charla venatoria donde relatarán su cómoda odisea como si mereciera comparación con la de Ulises.