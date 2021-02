Cavs sondean canjear a Andre Drummond

Drummond se perdió el partido del domingo contra los Clippers de Los Ángeles y seguirá al margen, dijo la persona, que pidió no ser identificada debido a que los Cavs no se han pronunciado públicamente sobre la situación del pívot.

CLEVELAND (AP) — Los Cavaliers de Cleveland mantendrán fuera de acción a Andre Drummond en sus próximos partidos mientras sondean ofertas de traspaso del centro, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de los planes del equipo.

