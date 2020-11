Cavani se disculpa por mensaje en redes

“El mensaje que publiqué después del partido del domingo tenía como intención ser un saludo cariñoso a un amigo, agradeciéndole las felicitaciones tras el partido”, dijo Cavani en un comunicado. “Lo último que quería hacer era ofender a nadie. Me opongo completamente al racismo y eliminé el mensaje tan pronto se me explicó que se puede interpretar de otra manera. Quiero disculparme sinceramente por esto ”.

You May Also Like