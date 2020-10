Cavani no podrá debutar con el United en París

“Podría ser una pieza fundamental para nosotros esta temporada”, dijo Rashford la semana pasada. “Para ganar dos o tres trofeos en una temporada, se necesita un plantel. No se puede cuando no se cuenta con gente que te aporte goles cada semana. No se puede sin tres o cuatro delanteros en el equipo”.

Pero no pudo ser. Cavani se quedó con las ganas de viajar a la capital de Francia al determinarse que aún no está en plenas condiciones físicas para jugar tras siete meses de inactividad. Su último partido con el PSG fue previo a la pandemia de coronavirus que paralizó el fútbol mundial.

