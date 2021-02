Causas de la quiebra del sistema de pensiones

Todos los panameños debemos conocer el porqué del problema del sistema de pensiones y no debemos iniciar ningún dialogo antes que cada uno de los residentes en este país sepa las causas reales de esta situación. El gobierno tiene la obligación de informar a todos los ciudadanos; no hacerlo es esconderle la verdad. Señor Presidente no caiga en esa irresponsabilidad.

