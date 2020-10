Católicos no quieren que se equipare el matrimonio con la unión igualitaria

La iglesia católica defiende el matrimonio entre un hombre y una mujer, por eso pide que no se equipare de ninguna forma con la unión igualitaria de personas del mismo sexo , para que no se socave la familia.

Ante esto, la iglesia católica se pronunció mediante un comunicado firmado por Rafael Valdivieso Miranda, presidente de la Conferencia Episcopal de Panamá, en el que se reitera que no se opone a que las parejas tengan una normativa legal en asuntos de herencias, impuestos y propiedades conjuntas. Sin embargo consideran que eso no implica que se ha de considerar o llamarle “exactamente matrimonio” , según el concepto tradicional.

