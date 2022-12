Catherine Siachoque sobre el aspecto de Miguel Varoni

Catherine Siachoque y Miguel Varoni son una de las parejas más queridas de la televisión nacional. Este romance inició hace más de dos décadas, durante las grabaciones de la exitosa novela conocida como Las Juanas.

“Fue un amor a primera vista, fue rápido y muy lindo. Nosotros nos conocimos en un avión, ella estaba haciendo una novela que se llamaba ‘Las Juanas’ y yo entraba en el capítulo 20 aproximadamente”, dijo el actor para un medio de comunicación peruano.

En la actualidad, esta pareja de actores ha consolidado un amor sólido que ha superado rumores y distancias por sus proyectos laborales. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para ambos.

Hace unos meses empezaron a circular imágenes de Miguel Varoni por las que muchos de sus seguidores se preocuparon, pues el aspecto del actor se notaba demacrado y más delgado de lo que se estaba acostumbrado a verlo.

Varoni fue interrogado por ello y aseguró que había cambiado su estilo de vida con una fuerte rutina de ejercicio y dieta. Sin embargo, luego se supo que en realidad había estado afrontando su contagio con el covid-19 y no estaba comiendo.

En entrevista para People en Español, Catherine Siachoque aseguró que no está muy convencida con el aspecto de su pareja, pero que el actor presume de su delgadez como en sintonía de orgullo.

“Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta, y entonces hace ‘caballitos’ y me quita la ropa y se la pone: ‘¡ay, me equivoqué!’, dice”.

Miguel Varoni publicó video bailando al ritmo de Michael Jackson; volvió a desatar comentarios por su cambio físico

Meses atrás, el artista quedó en el centro de distintas noticias y publicaciones en las plataformas digitales, luego de que salieran a la luz una serie de imágenes de una entrevista que concedió a Telemundo, donde se le observó completamente cambiado. En los videos se detalló que el actor había perdido bastante peso, por lo que sus facciones y aspecto eran diferentes a los que los seguidores estaban acostumbrados a ver.

No obstante, Varoni llamó la atención, una vez más, de sus seguidores de los escenarios digitales con un video que compartió Siachoque en su cuenta oficial de Instagram. En estas imágenes, replicadas por un perfil de fans, se le pudo ver al famoso de la televisión bailando y recreando coreografías al ritmo de una canción de Michael Jackson.

En el clip se vio a la también actriz capturando el momento con su cámara, mientras el protagonista de Pedro, el escamoso se movía con la melodía de Beat It, canción que fue publicada en 1982 por el ‘rey del pop’. El actor mueve sus piernas, sus brazos y repite la letra del tema, dejando en evidencia la expresión de sorpresa de su esposa.

Sin embargo, lo que sobresalió en la publicación fueron los comentarios de algunas personas, quienes volvieron a enfatizar en el cambio físico que tuvo el artista. Los curiosos recordaron la enfermedad, cruzando opiniones relacionadas con lo delgado que estaba Varoni y lo bien que iba con su recuperación de salud.

“He quedado impresionada con este hombre, lo envejecido y delgado que está”, “El covid lo acabó”, “Está muy delgado y se ve mayor, parece de 80 años”, “Pero qué le pasó”, “A él le dio covid y esa enfermedad deja muchas secuelas, pero ya se está recuperando”, “Parece viejo, la enfermedad lo afectó mucho”, “Ya se ve mucho más recuperado que antes”, entre otras opiniones.

Pese a los comentarios que surgieron, es claro que el actor continúa con su proceso personal, disfrutando de las situaciones y de la compañía de su esposa, quien lo apoyó desde el primer momento en que apareció esta compleja situación. Se desconoce si el video es reciente o de tiempo atrás.