Cata internacional de mejor café en Panamá será virtual por pandemia de COVID-19

El presidente de SCAP señaló que el próximo el 16 de septiembre de 2020, se realizara la subasta electrónica “The Best of Panama” , donde el café panameño ha logrado precios únicos en el mundo.

SCAP implementará por primera vez en su historia el primer “Virtual Best Of Panama”, como una alternativa para que los jueces internacionales, en cada uno de sus países, sometan a su más estricto paladar, la muestra de cada uno de los lotes.

El presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), Plinio Ruiz, anunció este martes que debido a la pandemia por COVID-19 que afectó a todos los países compradores del café especial de Panamá, se tomó la decisión de efectuar de forma virtual la XXIV Cata Internacional “The Best of Panama” programada para el mes de julio.

