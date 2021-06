Castillo se impone a Fujimori en Perú con el 100% de los votos contados y espera la confirmación de su victoria

“Lo que se ha venido haciendo por nuestra parte ha sido no solamente una defensa [del voto] en todos los escenarios, sino también decir al país que por nuestra parte no hay ningún tipo de agresión, ni administrativa, mi moral, o política y menos electoral”, indicó el maestro en declaraciones a la prensa extranjera en Lima.

No obstante, a pesar de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó con el cómputo de la votación, este martes por la noche no se podía aún proclamar al ganador, debido a que el partido fujimorista Fuerza Popular ha pedido la anulación de 200.000 votos aproximadamente por presuntas irregularidades atribuidas a un fraude en mesa.

You May Also Like