Casos y muertes por covid-19, ¿por qué están bajando en el mundo?

«Si yo te robo una moneda todos los días, ¿no te darás cuenta, no? Pero si te robo de un momento a otro todo lo que tienes, pues ahí te vas a dar cuenta que algo anda mal. Así son las variantes supercontagiosas. Si interrumpes la transmisión de estas variantes, no solo bajas un caso, sino tres o cuatro. La subida fue superacelerada, y la bajada también por el factor infeccioso», dice el Dr. Quispe.

«Las personas han sentido el golpe», coincide el Dr. Quispe, «y esto se generan en todos los países latinoamericanos. Ya no es como que fallece un alguien a dos kilómetros a la otra distancia, no, fallece tu vecino país, tu vecino. La gente ha empezado a controlar su riesgo». En otras palabras, la gente ha empezado a seguir las recomendaciones. Usar mascarillas, mantener el distanciamiento físico, lavarse las manos, son las medidas clave para protegernos.

Parafraseando la frase acuñada por la campaña del expresidente Bill Clinton: los contagios están bajando porque estamos escuchando a la ciencia. «Hay un cambio de comportamiento de la gente y la gente pues tal vez se está cuidando más después de ver en todos los países que hubo un aumento de casos y muchas muertes también», explica el doctor Felipe Lobelo, director del Exercise is Medicine Global Research and Collaboration Center de la Universidad de Emory en Atlanta, EE.UU.

(CNN Español) — Los contagios globales de coronavirus cayeron un 11% en la semana antes del 21 de febrero. Es la sexta semana consecutiva que bajan los casos de covid-19. Esto según datos de la Organización Mundial de la Salud. Además, según la OMS hay una caída del 20% en las muertes esta semana. Muchos países en América Latina y el mundo están viendo esta tendencia. Las vacunas de covid-19 aún no llegan a una masa crítica suficiente para frenar los contagios, los casos de nuevas variantes siguen aumentando, no estamos ni cerca del nivel de confinamiento o restricciones de marzo del año pasado. Entonces, ¿por qué están bajando los casos de covid-19 en el mundo?

You May Also Like