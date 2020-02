Caso Yemil: la historia se repite

Desde hace un par de meses en nuestros Live nos habían comentado que Yemil había enloquecido otra vez, que le había pegado a su novia actual que es Tatiana Vélez. Por supuesto que como medio investigamos este caso y hasta nos llegaron las fotografías de aquella paliza que recibió la joven. En una de esas fotografías Tatiana aparecía con la cabeza rota. ¿Pero qué estaba pasando ahí?, ¿ella no era la que era muy feliz con su novio?, ¿qué fue lo que pasó y por qué sigue defendiéndolo?

Por medio de Milka Rodríguez accedimos a la madre de Tatiana, la Sra. Yaritzel de Vélez, quien amablemente nos relató lo que sucedido con su hija, un hecho que la tiene muy preocupada porque ya involucra a toda su familia. ¡Chuzo!

Para que sepan, Tatiana no se está quedando en casa de Yemil ni en la de su madre, está junto a su mejor amiga Orielys, quien también está muy preocupada por ella.

Contó la señora que la historia de su hija empezó el 29 de noviembre de 2019, pero no fue hasta enero, cuando ella se entera de todo. “Mientras estuvo en mi casa nunca la vi golpeada. Él fue poniéndola en contra de mí. Teníamos una excelente relación, ustedes no se imaginan, pero bueno, eso ya no es así porque ella me ve como su enemiga”, dijo.

La golpeó en su cumpleaños

La segunda vez que se dieron más golpes fue para el cumpleaños de Tati, el 7 de diciembre pasado. Ella llegó al lugar en donde estaba su familia celebrándole, llegó como si nada. “Es increíble cómo amenaza”, dijo.

Lo que le preocupa mucho a Yaritzel, quien destacó en varias ocasiones en esta entrevista que tiene su fe puesta en Dios y que está encomendada al Creador, es que Yemil está en “la religión”. “Un día él mismo me dijo que amó que la tenía amarrada, que la iba a volver loca. Y de ahí, bueno, fue sucediendo todo“, explicó.

Según ella, el 25 de diciembre, en plena Navidad, su hija le gritó en una discusión, le gritó que la odiaba y ella no se quedó así y le pegó. “Ella lo que hizo tras eso fue irse definitivamente para la casa de él”, continuó narrando.

La Sra. Yaritzel, aunque muchos no lo crean, siempre tuvo miedo de la relación que su hija mantenía con el “Maleante caro”, y siempre estaba segura de que algo había detrás, aunque él negaba todo. “Yo hice una videollamada a principios de febrero. Ella estaba llorando y tenía en el cuello una línea como que él la había tratado de ahorcar”, dijo.

Tras una presentación que Yemil brindó en Chiriquí, ella confirmó que a su hija la tienen “endemoniada”. “Porque mi hija no quería salir de allí de la casa de él. Yo le hice una llave y ella me pegó tratando de zafarse de mí, yo le decía: ‘la sangre de Cristo tiene poder’. Lo repetí muchas veces, y ella me miró y me dijo: ‘idiota, eso ni me hace’. ¡A su mamá!”.

Mientras nos seguía mandando más fotos de los golpes que supuestamente Yemil le daba a su hija, destacó que lo último que hizo el reguesero fue romperle la cabeza a Tatiana. Confesó que al ver esa foto de su hija con la cabeza rota le rompió el corazón.

‘Lo quiero preso’

La madre de Tatiana guardó las conversaciones que tuvo con el artista. Advertía que no quería denuncia contra él.

Denuncia y boletas

Días antes de Carnavales Tatiana Vélez y su madre fueron a Medicina Legal por lo de los golpes para interponer una denuncia por violencia de género contra Yemil. Además, la señora Yaritzel nos dijo que ayer fue por una boleta de alejamiento contra el reguesero y la boleta de protección para su familia porque han recibido diversas amenazas por parte del artista.

No lo han detenido porque aún falta un papel de la parte de Medicatura Forense. “Lo demás lo tiene que hacer ella, ya queda en manos de ella”, dijo la madre de Tatiana.

La joven quiere que todo quede en paz con el artista, no lo quiere ver en prisión, quiere que reciba tratamiento psicológico, pero su madre quiere verlo preso y que pague por lo que hizo.

“Él sabe que yo no le tengo miedo, ella sí le tiene miedo y ella no hace más de cuatro cosas. Yo estoy consciente de que le van a decir de todo a mi hija, porque todos se lo advertimos, pero él es un cobarde, nunca la quiso, solo estaba con ella dizque para limpiar su nombre, pero empeoró todo, no se controló”, explicó la mamá.

Habló con el papá de Sech

La madre de Tatiana no se quedó de brazos cruzados y también fue a hablar con el padre de Sech, el Pastor Morales, para que este hablara con su hijo sobre el artista. “Él es quien está ayudándome con esto. Él está hablando con el mismo Yemil porque si él quiere su carrera tiene que dejar en paz”, dijo.

Amenazas

Solo en los días de Carnaval la señora Yaritzel recibió supuestas amenazas por parte del reguesero, una de estas fue que si él iba preso, entonces, todos se iban a morir. ¡Santo Padre!

Contó además que el mismo día que Tatiana le pegó, la madre de Yemil la llamó llorando que por favor no lo metiera preso. “Y ella apeló a mi corazón y después nunca más la vi. Ella también le tiene miedo a él, porque él le pega”, comentó. ¡Diossssss!

Para la Sra. Yaritzel, Yemil es una persona que jamás ha recibido amor y no pudo con lo que le brindó Tatiana.

Por culpa de un ‘like’ a Faster

Eso no acaba aquí, porque el motivo de uno de los golpes que recibió Tatiana fue por un “like” que le dio a Faster, el mánager de Boza. “Ese día en la casa de él la cacheteó”, afirmó.

Ningún miembro de su familia se explica porqué Tatiana actúa de esa manera, pues ella nunca vivió eso en su hogar. “Su papá y yo tenemos cuatro hijos y una relación buena, no perfecta, pero buenísima”, comentó.

Ella dice haber sido una madre que la apoya en todo y cree que se equivocó en “algo”. “Después de todo esto quizás pierda a mi hija por un tiempo, pero más adelante me lo agradecerá”, dijo.

Le rogaba pa’ que no dañara su carrera

Nosotros habíamos hablado con Tatiana Vélez hace semanas. Nos comentó que su relación con Yemil iba de “viento en popa”, que todo estaba bien, pero ya conocemos lo que pasó detrás de esa entrevista: “Él la llamó y le dijo que por su carrera, por él le diera una entrevista a ustedes diciendo que todo estaba bien. Y bueno su amiga Orielys la sentó y le habló duro y claro. Esto es una lucha espiritual, porque ella se queda ida y le están hablando”, contó la madre.

Además de comentarnos que su hija Tatiana Vélez Campos jamás hubiera permitido nada de lo que le está pasando, nos explicó que Yemil tiene un poder de enredar “a otro nivel”.

Datos

– Dubosky y Yemil se agarraron en redes sociales por el tema en meza de Yerik. Gaby Gnazzo pidió cárcel para él.

– Luego de que se divulgaran las fotos de ella golpeada, el artista hizo un Live junto a Tatiana en el que explicó que no pasó nada, pero no aclaró si era la de las fotos. Tatiana dijo que estaba bien. “¿Qué quieres que diga?, yo estoy bien”, dijo Tatiana en el Live desde Aguadulce.