Caso Senniaf: la primera tarea es atender a las víctimas

Nada de lo anterior exime la responsabilidad penal de los funcionarios y ex servidores públicos, que conociendo los abusos no hicieron nada. Por supuesto, tampoco exime de responsabilidad a los abusadores y perpetradores del maltrato.

¿Y las víctimas para cuando? Este es un problema muy serio. Panamá necesita pedir ayuda internacional de Unicef o la Unión Europea para encontrar a todas las víctimas, no solo quienes están actualmente en albergues, si no también se debe buscar a todos aquellos que estuvieron en albergues en la última década. No debe quedar una sola persona sin entrevistar o examinar.

