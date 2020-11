Caso pinchazos: Tribunal de Juicio erró en valoración de pruebas

Corresponde al Órgano Judicial hacer un sorteo para seleccionar al nuevo Tribunal de Juicio, que empezará este caso nuevamente en la respectiva fase de juicio, con las pruebas aceptadas y excluyendo los delitos de peculado, que no lograron ser probados en la anulación. En el nuevo juicio no se podrán practicar pruebas distintas a las aceptadas por este fallo dentro de las aprobadas por el Juez de Garantías, Jerónimo Mejía, cuando remitió el caso a la justicia ordinaria en el año 2018.

