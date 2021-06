Caso pinchazos se mantiene en pie; Ricardo Martinelli perdió apelación

Por su parte, Carlos Herrera Delegado, abogado del médico Mauro Zúñiga, víctima de los pinchazos, dijo que este caso no se encuentra prescrito, ya que el 8 de junio de 2015, tras la admisión de la querella, se interrumpió el plazo de prescripción de la acción penal y que luego, el 11 de diciembre de 2015, cuando la Corte declaró a Martinelli “en rebeldía”, se suspendió la prescripción, por lo que queda claro que no se dado la prescripción, ya que el término comenzó a correr nuevamente el 11 de junio de 2018, cuando el acusado fue extraditado de Estados Unidos. Es decir, que el tiempo de la posible prescripción no se cuenta desde el 8 de junio de 2015 hasta el 11 de junio de 2019, cuando llegó de Estados Unidos.

Según Cortés, en el caso de Martinelli no se pueden aplicar los términos de suspensión de la prescripción, que se produjeron el 8 de diciembre de 2015 (cuando se admitió la querella y se interrumpió el plazo de prescripción) y el 11 de diciembre de 2015, cuando se le declaró “en rebeldía”, y se suspendió el término de prescripción, porque no estaba imputado.

