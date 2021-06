Caso pinchazos: las matemáticas de la prescripción penal

Sin embargo, aunque los jueces del SPA se insertaron en esta dinámica, el callejón de la prescripción tiene otra salida. El artículo 118, numeral 1, del Código Procesal Penal, establece que el plazo de la prescripción se interrumpe con la formulación de la imputación. La defensa técnica de Martinelli ha señalado repetidas veces que su cliente no fue imputado. Esto se deriva de las reglas de los procesos especiales, en particular el artículo 492 de Código Procesal Penal, que obliga a que el magistrado fiscal concluya su investigación y se celebre una “audiencia de formulación de acusación”.

