Caso pinchazos: dos querellantes retiran acusación contra Ricardo Martinelli

Iré a todas las audiencias del amañado juicio político a pesar de mi estado de salud. No me escondo, doy la cara. No como mis oponentes que se ocultan detras de jueces corruptos y de medios y organizaciones fantasmas. Yo peleo de frente, espero que tú Gaby Carrizo hagas lo mismo pic.twitter.com/CI2S6I1UbV

“No voy a sentarme con el señor Martinelli. No me interesa su dinero. Yo quiero que él salga diciendo: yo cometí el error, yo grabé, es verdad y quiero pedir perdón al pueblo panameño”, dijo Balbina Herrera.

David Cuevas, abogado de Rivera, dijo que se reunió en tres ocasiones con los abogados de Martinelli “pero su propuesta no satisface a la víctima Rosendo Rivera. Así que si no mejoran su oferta y cumplen con las aspiraciones de mi representado nos mantenemos en el caso”.

“El último todavía está ahí, es un tercer querellante, pero todavía hasta que en el Tribunal no me lo certifique no podría decirlo”, aseguró Rivera en Telemetro .

