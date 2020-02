Caso Pandeportes no será ‘causa compleja’

Por su parte, Gustavo Pereira, abogado de Valderrama, imputado por la presunta comisión de blanqueo de capitales, indicó que la ley 121 de diciembre de 2013 no aplica en este caso porque las personas investigadas no se ajustan a un grupo de delincuencia organizada.

Los magistrados argumentaron que en este proceso no se está en presencia de un grupo de delincuencia organizada. En otras palabras, que sí hay varios imputados, mas no un grupo de delincuencia organizada, con cabecilla y e integrantes con tareas específicas, propias de una red de este tipo.

