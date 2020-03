Caso Odebrecht: retiran amparos en la Corte Suprema

La defensa legal de Rosas alegó que la fiscal Moore no podía actuar hasta tanto la Corte resolviera los amparos. No obstante, la fiscal desestimó este criterio y continuó las diligencias de este caso iniciadas en 2017 y cuyo expediente ya tiene mil 20 tomos.

“Fui la persona que participó como enlace del apoyo político electoral desde el 2009 a diciembre de 2012. Los años subsiguientes, no tengo la menor idea si se continuaron con los apoyos”, contó Lasso a la fiscal Moore. “Sólo toqué estos temas con Juan Carlos Varela y José Luis Varela… No me relacionaba con más nadie ni hablaba esto con más nadie”, indicó.

You May Also Like