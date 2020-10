Caso Odebrecht ahora tiene un nuevo juzgado

Mientras que Carlos Carrillo, del equipo de abogados del expresidente Ricardo Martinelli y sus hijos, señala que le preocupa la asignación de este caso a un juzgado que no existía cuando se inició la investigación. A su juicio, esta decisión no es viable jurídicamente. Carrillo también advierte que lo voluminoso del expediente y las limitaciones administrativas propias del sistema de justicia podrían hacer que el juzgado colapse. Recuerda que el Juzgado Tercero Liquidador es responsable del trámite de otros casos relacionados a blanqueo de capitales, tan complejos como el de Odebrecht.

