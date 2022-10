Caso Miguel Ávila: 19 meses sin respuestas

Y es que en estos 19 meses, la tragedia ha desmejorado la salud, tanto física como emocional de la familia. “Seguimos en lo mismo, no podemos dormir, tenemos que estar a base de medicamentos, mi esposa está mala, casi no comemos, esta es una situación horrible, un daño muy grande que tenemos nosotros”.

“Como padres no hay nada que a nosotros nos cure, no hemos tenido un cuerpo, el dolor sigue igual, eso no va a cambiar. Lo único que puede revertir esto es que aparezca mi hijo vivo o su cuerpo”, dijo.

“Al principio ellos hicieron algunas investigaciones, pero luego ese expediente solo se fortalece con lo que nosotros aportamos. Hemos esperado por mucho tiempo y luego de un año y cuatro meses salió un oficio de balística, pero solo en las series de las armas que cargaban los compañeros de Miguel, pero no de forma periférica que me haga creer en la veracidad del mismo”, dijo.

