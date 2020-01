Caso juntas comunales sigue como ‘complejo’

En un informe que emitió el Ministerio Público en diciembre de 2019, en el que advirtió que el caso estaba parado, se informó que la fiscalía tiene pendiente varias diligencias. Por ejemplo, consultar al Tribunal Electoral si después de la formulación de cargos (21 de diciembre de 2018) y luego de que se emitiera la providencia de indagatoria, algunos de los investigados adquirieron fuero electoral, y ver qué estatus tienen hoy. Además, tiene que incorporar una auditoría de la Contraloría correspondiente a la “empresa Dutary Sport, y demás relacionados”. El informe no da detalles del vínculo de esta compañía con el caso. Pero, Dutary Sport está vinculada al caso Pandeportes, relacionado con la aprobación de cientos de miles de dólares para la compra de implementos deportivos –canalizados a través de diputados– que no llegaron a sus destinatarios. Esta empresa fue una de las más beneficiadas –$763 mil–, y Franz Wever Guerra –hijo del entonces secretario general de la Asamblea y presidente de la Liga Provincial de Béisbol de Panamá Metro– figuraba como el agente residente.

