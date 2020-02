Caso FCC, al borde del precipicio procesal

Además, en el fallo del Segundo Tribunal se reconoce que no se enviaron todos los tomos del caso FCC del Juzgado XI al Juzgado XV, porque varios de estos estaban bajo reserva de confidencialidad. Esto deja claro que Loaiza sabía que el Ministerio Público (MP) tenía parte del expediente, que no era de su conocimiento y, por lo tanto, no podía tomar una decisión, aunque fuera negando la acumulación, porque, precisamente, los tomos en reserva demostraban que el MP seguía trabajando.

You May Also Like