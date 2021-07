Caso del hospital modular: la fiscal ignoró irregularidades

La fiscal solicitó a la Autoridad de Aduanas las importaciones de SmartBrix de 2015 a 2020, para constatar si la empresa tenía o no módulos nuevos. Aduanas confirmó a La Prensa, el año pasado, que SmartBrix no importó módulos antes de la obra, que requería, como se dijo, 160 de estas estructuras.

Solís no fue el único que implementó un método poco confiable para confirmar la calidad y procedencia de los módulos. La fiscal Batista reportó que una ingeniera, a través de inspecciones en diversas compañías y proyectos, pudo “verificar la existencia física de 152 estructuras modulares provenientes de Costa Rica”. No menciona quién contrató a la ingeniera ni cómo llegó a determinar la procedencia de las estructuras que inspeccionó.

