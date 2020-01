Caso de Juntas Comunales está en el Segundo Tribunal

La nota de Paniza surgió luego de que La Prensa publicara el pasado lunes 30 de diciembre que Paniza no había decidido si le da la razón o no a seis abogados de los investigados que, a través de recursos, se opusieron a que se le otorgue un año más al Ministerio Público para seguir recavando evidencias, información que fue dada a conocer por el propio Ministerio Público en un informe divulgado recientemente.

You May Also Like