Caso de juntas comunales ahora está en el Segundo Tribunal, informó el juez Paniza

La nota del juez Paniza surgió luego de que La Prensa publicara el pasado 30 de diciembre la noticia “Caso juntas comunales, trabado en un juzgado”. Allí se narró que Paniza no ha decidido si le da la razón o no a seis abogados de los investigados que, a través de un recurso, se opusieron a que se le otorgue un año más al Ministerio Público para seguir recavando evidencias, información que fue dada a conocer por el Ministerio Público en un informe divulgado recientemente.

