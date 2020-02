Casillas quiere presidir la federación de fútbol de su país

Según AS , sus fuentes “no han precisado si en el transcurso de la misma Casillas manifestó su deseo inequívoco de presentarse a las elecciones a la presidencia de la RFEF”, aunque el guardameta del Oporto se interesó por saber si habrá o no adelanto electoral, lo que apuntaría a su deseo de concurrir a las mismas.

Contactado por la AFP , el CSD no hizo por ahora ningún comentario. El diario AS afirmó por su parte, citando fuentes del CSD, que hubo una “reunión entre Lozano y Casillas”.

