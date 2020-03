Casillas protesta al CSD por el adelanto electoral y avisa: "No me voy a retirar"

“Todo ha ido bien. No me voy a retirar”, se limitó a declarar Iker Casillas al abandonar el CSD.

Iker Casillas no se ha quedado de brazos cruzados tras la noticia aún extraoficial del adelanto de las elecciones a la presidencia de la RFEF que complica sobremanera sus opciones de éxito. El candidato a derrocar a Luis Rubiales acudió al Consejo Superior de Deportes (CSD) , desde donde aún no se han pronunciado sobre el adelanto de los comicios, y mostró su malestar ante la secretaria de Estado Irene Lozano, informa Marca.

