“Casillas me dijo que estaba preocupado por lo que estaba pasando en el fútbol español”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, pasó este lunes por los micrófonos de ‘El Partidazo’ de la Cadena COPE, donde analizó los asuntos de actualidad de la competición, que este fin de semana ha estado marcada por los incidentes en el Espanyol – Athletic y los insultos racistas a Iñaki Williams en ese mismo encuentro.

Sobre este asunto, Tebas fue tajante: “Nunca hay que poner en duda que los clubes están en contra de estas cosas. Hay que hacer actos como el del Espanyol, ir a por ellos. Nosotros tenemos la denuncia redactada para presentarla como delito de odio para que, si es necesario, se les impute por lo penal. El Espanyol debe expulsarles del club”, dijo.

“Los jugadores deben de sentirse en libertad de acudir al árbitro a denunciar insultos, racistas o del tipo que sea. Me viene el ejemplo de insultos a Piqué… Todos deben poder denunciarlo libremente, incluso el árbitro”, añadió.

Real Madrid y Barça, en contra de Tebas

Real Madrid y Barcelona son los dos únicos clubes de LaLiga que no apoyan la presidencia de Tebas, aunque él no le da importancia: “Los dos hacen otras cosas en colaboración con la competición”.

Sin embargo, asegura que hace mucho tiempo que no habla con Florentino Pérez y que sus opiniones sobre LaLiga son muy diferentes: “Florentino piensa de manera diferente, nosotros tenemos otro concepto de lo que debe ser la Liga. Él quiere ligas mundiales, o planetarias o cosas más grandes… y nosotros queremos que la Liga sea lo primero“, dijo.

“”El Madrid es consciente de que la Liga es muy importante para ellos, a nivel social y ecónomico, y no es fácil desengancharse de ella. Hace más de dos años que no hablo con Florentino. Nos hemos saludado pero una conversación…“, reveló Tebas.

El aplazamiento del Clásico

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid, previsto para el 26 de octubre en el Camp Nou, fue aplazado por la tensión que se vivía en la Ciudad Condal en esos días debido a la sentencia del procés. Una decisión que Tebas apoyó en todo momento: “La información que teníamos nosotros es que se podía armar un gran lío el día del Clásico. El lunes salió la sentencia del procés y el partido era ese fin de semana no, al siguiente. Muchos comentarios en foros apuntaban a una acción dura durante el partido“.

La candidatura de Casillas y Rajoy a la RFEF

Sobre las opciones de Iker Casillas y Mariano Rajoy de presentarse a las próximas elecciones de la Real Federación Española de Fútbol, de las que se sospecha que son idea del propio Tebas, el presidente se desmarcó: “No tengo nada que ver”, insistió varias veces.

“He hablado con Casillas, es embajador de LaLiga, y hemos hablado de situaciones del fútbol español, pero nada sobre su posible candidatura”, explicó.

“Me dijo que estaba preocupado por lo que estaba pasando en el fútbol español”, reveló Tebas.

“A mí el que no me gusta es Rubiales, a partir de ahí…”, añadió Tebas sobre a quién de los dos preferiría.

La Supercopa de Arabia Saudí

“Rubiales ha intentado blanquear el régimen de Arabia Saudí”, comentó Tebas, sobre la decisión del presidente de la RFEF de llevar la Supercopa en el país árabe.

“Yo me comprometo a no llevar competiciones a países donde no se respetan los derechos humanos. Nosotros estamos vendiendo la televisión a muchos países, pero no llevamos la competición allí”, añadió el máximo mandatario de LaLiga sobre la polémica.

“Guardiola nos desmantela la Selección en un día”

Tebas aseguró que le encantaría volver a ver a Guardiola en el fútbol español: “Yo no juzgo a los profesionales por sus ideas o lo que piensan, me gustaría ver a Guardiola de vuelta en el fútbol español, aunque estemos en las antípodas ideológicas, pero no al frente de la Selección, que nos la desmantela en dos días”, bromeó.