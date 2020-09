Casi un millón de madrileños, con movilidad restringida

“Yo no contemplo ningún confinamiento en el país”, afirmó el jefe del gobierno socialista Pedro Sánchez. “Es verdad que no podemos cerrar ninguna puerta pues obviamente el virus es un agente desconocido (…) pero creo que tenemos ahora los medios (…) para contener y doblegar la curva” de contagios, agregó.

