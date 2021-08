Casi un millón de estadounidenses se preguntan para qué lucharon en Afganistán

“Como a muchos, me cuesta encontrar sentido a todo esto”, confesó hace unos días el teniente general, quien entre 2002 y 2011 estuvo “entrando y saliendo” de Afganistán constantemente . Slife no está solo entre los altos mandos militares estadounidenses que dedicaron buena parte de su carrera a la guerra de Afganistán.

Con el paso de los años, se dio cuenta de que su experiencia en Afganistán fue una “pérdida de vida y tiempo” no solo por el daño que sufrió, sino porque cree que EE.UU. no supo entender Afganistán y ocupó el territorio durante casi 20 años intentando construir sin éxito una nación.

