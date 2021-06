Casi todos los que mueren hoy por COVID-19 en Estados Unidos no estaban vacunados

Murió el 4 de junio, infectado y sin vacunar, después de pasar más de tres semanas en el hospital, con los pulmones llenos de líquido. No pudo tragar debido a un derrame cerebral. “Nunca salió de casa, así que pensó que no se infectaría”, contó su hermana, Karen McKnight. “¿Por qué correr el riesgo de no vacunarse?”, se preguntó.

A principios de mes, Andy Slavitt, ex asesor del gobierno de Joe Biden sobre la pandemia, indicó que entre el 98% y el 99% de los norteamericanos que mueren por el coronavirus no están vacunados.

La mayoría de las muertes que se producen actualmente por COVID-19 en Estados Unidos son de personas que no estaban vacunadas , según informó este viernes en un análisis la agencia Associated Press (AP) .

