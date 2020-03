La iniciativa #Yomequedoencasa está sacando a relucir el lado más creativo de la gente. Hay más tiempo libre, y en las redes sociales se nota. Cada día se inventan nuevos challenges en Instagram, todo para divertir a los usuarios y amenizar estos días que para algunos están siendo tan largos.

Aida Domènech, Dulceida, ha decidido compartir un contenido muy especial. En ella, trata de imitar una complicada publicación de la presentadora Cristina Pedroche. La fotografía, siguiendo la línea de quedarse en casa, a la que la también youtuber fue una de las primeras en sumarse, está tomada en un dormitorio.

Tanto en la imagen original como en la copia, aparecen las piernas de las protagonistas, desnudas, asomando entre edredones mientras hacen el pino. Por lo que comenta la catalana, no es una postura apta para cualquiera: “Hace unas semanas, vi una foto de @cristipedroche y hoy la he querido copiar. Me tienes que enseñar, Cristina, porque casi me parto el cuello“.

Acompañando la imagen original y citando La casa por el tejado de Fito y Fitipaldis, la colaboradora de televisión Cristina Pedroche escribió: “Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo la que está boca abajo”.

Dulceida es una de las creadoras de contenido que participa en #cuarentenaTV, un movimiento en el que muchos influencers, como Michenlo o Susana Molina, hacen directos en Instagram en los que ofrecen tutoriales para entretener a sus seguidores, pues estos se encuentran, como ellos, confinados en sus hogares.