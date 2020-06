“Casi me ahogo en la piscina”

El paso por Supervivientes ha dejado huella en Ana María Aldón, segunda clasificada en la última edición, y que ha desvelado en un vídeo en Instagram las consecuencias que ha tenido para ella su participación en el reality.

La mujer de Ortega Cano ha aprovechado para realizar un directo en la red social mientras cocinaba un solomillo. Sus seguidores se han conectado para enviarle muchos saludos y Ana María Aldón los ha entretenido con alguna que otra anécdota. “Yo no sé para qué me he ido a Honduras, a pasar hambre. A ocho mil kilómetros de aquí y nada más que he pasado hambre”, ha contado.

Además, la exconcursante ha revelado que la costumbre de llevar en la isla las gafas de buceo le jugó una mala pasada a su regreso y casi se ahoga en una piscina. “No sé si os habéis enterado, pero es que resulta que me he tirado en una piscina con las gafas de bucear y casi me ahogo. No me lo puedo explicar”, ha reconocido.

Según ha explicado, posteriormente le dijeron que “en el mar es muy fácil flotar con las gafas” por la sal del mar. “¿Tanto he engordado yo que me voy a hundir aquí en el agua? No me podía separar del borde de la piscina“, ha agregado.

Asimismo, Aldón ha reconocido que tampoco tiene ganas de irse de vacaciones a la playa: “Estoy bien aquí [en Madrid]. Pero sí me quiero ir para ver a mi gente: a mi hija, a mi nieta, a mi madre, a mi familia”, ha enumerado.