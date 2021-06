Casi la mitad de los trabajadores informales devengan menos de $500 al mes

Félix Camargo, director de Finanzas y Administración de la CSS , recordó que lo que busca la institución es incorporar a estas personas consideradas informales, porque trabajan bajo cuenta propia y no declaran renta, lo que indica que sus ingresos anuales no llegan a 9,600 dólares , que era el mínimo para deducir impuesto, cuando se aprobó la ley orgánica de la institución.

El terreno de los informales es virgen para la institución, cuyos funcionarios aceptaron que no existe reglamentación sobre los independientes no contribuyentes.

