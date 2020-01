Casi la mitad de los ‘millennials’ creen “sumamente probable” vivir una tercera guerra mundial, según un estudio

En referencia a cómo se desarrollarán las guerras en el futuro, un 36 por ciento de los encuestados considera que los drones y los robots autónomos , es decir, no controlados por seres humanos, provocarán un aumento en el número de víctimas civiles en las guerras y los conflictos armados. Asimismo, el 32 por ciento asegura que lo que provocarán es una disminución en las víctimas civiles y el 24 por ciento que este número no cambiará en nada.

