casi acaba subido a la silla

Lobato es incapaz de mantenerse ya no sentado, sino quieto . Primero se agarra a los bordes de la mesa, más intentando sujetarse a sí mismo, mientras intenta mantener el equilibrio en la silla. Con la voz al límite va relatando no sólo la pelea entre Hamilton y Verstappen, sino también algunas batallas por detrás como las de Charles Leclerc con Valtteri Bottas .

