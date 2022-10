casi 5 millones de dolares para un golfista de solo 22 años

Casi 300.000 euros se embolsó este domingo Jon Rahm por su victoria en el Open de Madrid, en el que igualó a triunfos con la leyenda Seve Ballesteros. Una cifra que contrasta con l os 4,88 millones de dolares (algo más de 4,1 millones de euros) que se ha llevado a unos miles de kilómetros Chacarra. “Al otro lado del mundo ha habido un madrileño, López Chacarra, de 22 años, que ha ganado un torneo. Aunque muchos nos consideren enemigos, no deja de ser un chaval joven que ha ganado un torneo ante algunos de los mejores del mundo. Él no tiene el problema de las cosas que pasan en el entorno”, explicó sobre el asunto el propio Rahm tras su victoria.

No es Rafa Nadal ni Rafa Alcaraz. Tampoco Fernando Alonso, Paula Badosa, Garbiñe Muguruza o Jon Rahm. Su nombre no es uno de los habituales de las portadas deportivas españolas, pero ha pasado a la historia del deporte de nuestro país: Eugenio Chacarra se ha convertido en el mejor pagado en un solo evento al embolsarse 4,88 millones de dolares tras ganar el torneo de Bangkok de la liga saudí, la LIV Golf, en su primera victoria como profesional.

