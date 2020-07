Casi 10,000 “esclavos” en talleres textiles de Leicester

Labor Behind The Label acusa a marcas como Boohoo, especialista en “Fast Fashion”, de violar la legislación laboral.

“Desde hace años circulan acusaciones de abusos en muchas empresas de Leicester”, señaló Dominique Muller, de Labor Behind the Label.

Labor Behind the Label, un grupo que aboga por los derechos de los trabajadores, señaló en un informe que algunas fábricas funcionaron a capacidad plena durante la crisis sanitaria, siendo “inconcebible” que pudieran cumplir con las medidas preconizadas contra el coronavirus, como las de barrera de contención, e inclusive un empleado dio positivo por covid-19.

