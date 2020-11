Casemiro y Hazard, positivos en coronavirus

Viendo todo desde el lado positivo, después de la jornada de este fin de semana, para la que ya son baja asegurada, LaLiga no se retomará hasta el próximo 20 de noviembre por el parón de selecciones que comenzará esta semana. Con dos semanas de margen para recuperarse, y dar negativo, no se descarta que puedan estar de vuelta contra el Villarreal.

You May Also Like