Cascada de sensaciones

“Es muy bonito ver aquel arcoiris que sale de la tormenta. Es algo muy lindo, y eso me llena de mucha fuerza y me hace sentir invencible. La tristeza y el desamor son las armas creativas de cualquier artista”, describió en relación con los momentos difíciles que atravesó últimamente, que le dieron la inspiración a este álbum.

You May Also Like