Cascada de cancelaciones de peregrinaciones a Tierra Santa desde España por el coronavirus

“No tengo ninguna duda en que la comunicación ha sido tan rápida como ha sido posible”, comenta la directora. “Sé que es contundente, pero no podíamos hacerlo a plazos, no hubiera sido serio que, sabiendo que íbamos a cerrar esto [el acceso a turistas] lo hubiéramos ido comunicando por fascículos”.

“Ha sido un shock, no se esperaba una medida tan drástica , no la apoyamos, es una medida desmesurada y alarmista que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el país”, indica.

“La afectación es grave . Generalmente son agencias de viajes muy especializadas en este tipo de turismos, departamentos muy especializados dentro de las empresas, y para ellos supone que a partir de ahora y no se sabe hasta cuándo no pueden realizar viajes a Tierra Santa”, señala.

