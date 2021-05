¿Casarse o pareja de hecho? Ventajas del matrimonio a la hora de hacer la declaración

La ley también contempla una distinción en el mundo del trabajo. “En líneas generales, la equiparación de derechos es idéntica, especialmente en el ámbito público, pero en la empresa privada no todos los convenios laborales reconocen los mismos derechos a parejas de hecho”, señala a Finect García Millán . Las parejas de hecho, salvo que así lo dicte el convenio, no gozan de importantes ventajas. “El permiso retribuido de 15 días para aquel que va a casarse, o el permiso de dos días por fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o una intervención sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge” son algunas de las garantías que según García Aguado las parejas de hecho no tienen aseguradas.

Las diferencias fiscales entre regímenes se atenúan en el ámbito regional, explica García Aguado. “La mayor parte de las comunidades autónomas permiten la equiparación de las parejas de hecho inscritas en el registro al matrimonio, a efectos de optar a beneficios fiscales en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones”. Las herencias son otro punto divergente en algunos territorios . A nivel estatal el Código Civil solo regula los derechos sucesorios del cónyuge sobreviviente, no de las parejas de hecho”, explica Cristina Simón. La también socia de Thomas de Carranza arguye que hay excepciones, como País Vasco o Baleares, donde se equiparan la pareja de hecho al cónyuge viudo, mientras que Madrid no tiene regulación alguna.

No obstante, hay supuestos “específicos, muy concretos” , en los que las parejas de hecho tienen alguna ventaja más que en la tributación conjunta, explica Rafael García Millán, socio del despacho de abogados Cremades y Calvo-Sotelo . “Con la declaración conjunta, en un matrimonio hay responsabilidad solidaria de todos los miembros de la unidad familiar frente a Hacienda en el pago de toda la deuda tributaria”. Esto significa que en las parejas no casadas el otro miembro “nunca va a responder por dichas deudas, y esto puede ser de mucha utilidad en determinados casos”.

